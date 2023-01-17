Шаталова Аксинья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаталова Аксинья Тимофеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Между 1834 и 1841

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1825 ст.

Муж: Шаталов Алексей Назаров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Шаталова Анастасия Алексеева

Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Шаталов Петр Алексеев

Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Шаталова Фекла Алексеева

Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1834 и 1841
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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