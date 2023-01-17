Шаталова Аксинья Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиМежду 1834 и 1841
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1825 ст.
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Шаталова Анастасия Алексеева
Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Шаталова Фекла Алексеева
Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров
Смерть
Между 1834 и 1841