Шаталова Анастасия Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1834 и 1841
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Шаталова Аграфена Алексеева
Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров
Рождение ребёнка
Около 1843
Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров
Рождение ребёнка
Около 1845
Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Шаталова Афимья Алексеева
Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров
Рождение ребёнка
Около 1849
Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров
Рождение ребёнка
Около 1852
Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров
Рождение ребёнка
Около 1854
Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Шаталова Аграфена Алексеева
Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров
Смерть
После 1858