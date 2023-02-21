Шаталова Анастасия Степанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШаталова Анастасия Степанова

Шаталова Анастасия Степанова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1811 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1834 и 1841

Муж: Шаталов Алексей Назаров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Шаталова Аграфена Алексеева

Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1843

Сын: Шаталов Тимофей Алексеев

Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1845

Сын: Шаталов Емельян Алексеев

Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Шаталова Афимья Алексеева

Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1849

Сын: Шаталов Степан Алексеев

Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Шаталов Никита Алексеев

Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Шаталов Андреян Алексеев

Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Шаталова Аграфена Алексеева

Отец ребёнка: Шаталов Алексей Назаров

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close