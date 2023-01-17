Шаталова Авдотья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1776
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1793
Рождение ребёнка
Около 1793
Отец ребёнка: Шаталов Назар Савельев
Рождение ребёнка
Около 1796
Дочь: Опритова Анна Назарова
Отец ребёнка: Шаталов Назар Савельев
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Шаталова Мария Назарова
Отец ребёнка: Шаталов Назар Савельев
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Шаталова Марина Назарова
Отец ребёнка: Шаталов Назар Савельев
Рождение ребёнка
Около 1804
Отец ребёнка: Шаталов Назар Савельев
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Шаталов Назар Савельев
Смерть
После 1834