Шаталова Авдотья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаталова Авдотья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1793

Муж: Шаталов Назар Савельев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Шаталов Родион Назаров

Отец ребёнка: Шаталов Назар Савельев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1796

Дочь: Опритова Анна Назарова

Отец ребёнка: Шаталов Назар Савельев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Шаталова Мария Назарова

Отец ребёнка: Шаталов Назар Савельев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Шаталова Марина Назарова

Отец ребёнка: Шаталов Назар Савельев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Шаталов Тарас Назаров

Отец ребёнка: Шаталов Назар Савельев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Шаталов Алексей Назаров

Отец ребёнка: Шаталов Назар Савельев

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1834
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
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