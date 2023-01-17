Опритова (Шаталова) Анна Назарова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОпритова (Шаталова) Анна Назарова

Опритова (Шаталова) Анна Назарова

avatar

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Между 1836 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Шаталов Назар Савельев

Мать: Шаталова Авдотья Васильева

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
07.01.1817 ст.

Муж: Опритов Михаил Михайлов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Опритова Соломония Михайлова

Отец ребёнка: Опритов Михаил Михайлов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1831

Дочь: Опритова Авдотья Михайлова

Отец ребёнка: Опритов Михаил Михайлов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1833

Дочь: Опритова Агафия Михайлова

Отец ребёнка: Опритов Михаил Михайлов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Опритов Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Опритов Михаил Михайлов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Между 1836 и 1858
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close