Опритова (Шаталова) Анна Назарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиМежду 1836 и 1858
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Шаталов Назар Савельев
Бракосочетание
07.01.1817 ст.
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Опритова Соломония Михайлова
Отец ребёнка: Опритов Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1831
Дочь: Опритова Авдотья Михайлова
Отец ребёнка: Опритов Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1833
Дочь: Опритова Агафия Михайлова
Отец ребёнка: Опритов Михаил Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1836
Отец ребёнка: Опритов Михаил Михайлов
Смерть
Между 1836 и 1858