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Опритов Тимофей Михайлов

Место рождения

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: Опритов Михаил Михайлов

Мать: Опритова Анна Назарова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Опритова Прасковья Тимофеева

Мать ребёнка: Опритова Лукерья Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
До 1855

Жена: Опритова Лукерья Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Опритов Алексей Тимофеев

Мать ребёнка: Опритова Лукерья Петрова

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
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