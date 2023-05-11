Опритов Тимофей Михайлов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: Опритов Михаил Михайлов
Мать: Опритова Анна Назарова
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Опритова Прасковья Тимофеева
Мать ребёнка: Опритова Лукерья Петрова
Бракосочетание
До 1855
Жена: Опритова Лукерья Петрова
Рождение ребёнка
Около 1857
Мать ребёнка: Опритова Лукерья Петрова
Смерть
После 1858