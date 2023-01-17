Опритова Лукерья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1855
Рождение ребёнка
Около 1855
Дочь: Опритова Прасковья Тимофеева
Отец ребёнка: Опритов Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
Около 1857
Отец ребёнка: Опритов Тимофей Михайлов
Смерть
После 1858