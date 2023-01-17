Опритова Лукерья Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опритова Лукерья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1836 г.р.

Дети

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1855

Муж: Опритов Тимофей Михайлов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1855

Дочь: Опритова Прасковья Тимофеева

Отец ребёнка: Опритов Тимофей Михайлов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Около 1857

Сын: Опритов Алексей Тимофеев

Отец ребёнка: Опритов Тимофей Михайлов

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
После 1858
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