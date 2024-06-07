Коробов Амбросим Иларионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1768
Дата смерти1831
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Коробова (Журавлева) Евфросиния Никифоровна
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Коробова) Дарья Абросимовна
Мать ребёнка: Коробова (Журавлева) Евфросиния Никифоровна
Смерть
1831