Коробов Амбросим Иларионович 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробов Амбросим Иларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1768

Дата смерти

1831

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Коробов Ларион Семенович

Мать: Коробова (Короваева) Евдокия Галактионовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова (Журавлева) Евфросиния Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1781

Сын: Коробов Ефим Абросимович

Мать ребёнка: Коробова (Журавлева) Евфросиния Никифоровна

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Коробова) Дарья Абросимовна

Мать ребёнка: Коробова (Журавлева) Евфросиния Никифоровна

Смерть
1831

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