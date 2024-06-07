Коробова (Короваева) Евдокия Галактионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1768
Сын: Коробов Амбросим Иларионович
Отец ребёнка: Коробов Ларион Семенович
Рождение ребёнка
1779
Дочь: (Коробова) Мария Иларионовна
Отец ребёнка: Коробов Ларион Семенович
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Коробова) Фекла Иларионовна
Отец ребёнка: Коробов Ларион Семенович
Смерть
После 1795