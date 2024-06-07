Коробова (Короваева) Евдокия Галактионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоробова (Короваева) Евдокия Галактионовна

Коробова (Короваева) Евдокия Галактионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Ларион Семенович

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1768

Сын: Коробов Амбросим Иларионович

Отец ребёнка: Коробов Ларион Семенович

Рождение ребёнка
1779

Дочь: (Коробова) Мария Иларионовна

Отец ребёнка: Коробов Ларион Семенович

Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Коробова) Фекла Иларионовна

Отец ребёнка: Коробов Ларион Семенович

Смерть
После 1795

Мы используем куки для улучшения работы сайта.