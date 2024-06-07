Коробов Ефим Абросимович 1781 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробов Ефим Абросимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Коробов Амбросим Иларионович

Мать: Коробова (Журавлева) Евфросиния Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова (Чуракова) Екатерина Игнатиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коробова Екатерина Тихоновна

Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1801

Сын: Коробов Дементий Ефимович

Мать ребёнка: Коробова Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Коробов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Коробова Екатерина Тихоновна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Коробов Федор Ефимович

Мать ребёнка: Коробова (Чуракова) Екатерина Игнатиевна

Смерть
1819

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