Коробов Ефим Абросимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смоленец, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1801
Сын: Коробов Дементий Ефимович
Мать ребёнка: Коробова Екатерина Тихоновна
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Коробова Екатерина Тихоновна
Рождение ребёнка
1811
Мать ребёнка: Коробова (Чуракова) Екатерина Игнатиевна
Смерть
1819