Коробова (Журавлева) Евфросиния Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Останино-Лимоновская, Россия
Рождение ребёнка
1781
Отец ребёнка: Коробов Амбросим Иларионович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Коробова) Дарья Абросимовна
Отец ребёнка: Коробов Амбросим Иларионович
Смерть
Неизвестно