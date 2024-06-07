Коробова (Журавлева) Евфросиния Никифоровна 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коробова (Журавлева) Евфросиния Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Амбросим Иларионович

Место жительства
Неизвестно
д. Останино-Лимоновская, Россия
Рождение ребёнка
1781

Сын: Коробов Ефим Абросимович

Отец ребёнка: Коробов Амбросим Иларионович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Коробова) Дарья Абросимовна

Отец ребёнка: Коробов Амбросим Иларионович

Смерть
Неизвестно

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