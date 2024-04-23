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Василий Кузьмич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

1738

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Кузьма Семёнович

Мать: Мария Парамоновна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1753

Жена: Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Прасковья Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1770

Сын: Фрол Васильевич

Мать ребёнка: Анастасия Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1774

Дочь: Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Анастасия Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1803

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