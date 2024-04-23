Василий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1738
Дата смерти1803
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Кузьма Семёнович
Мать: Мария Парамоновна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1753
Жена: Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Прасковья Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1770
Сын: Фрол Васильевич
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
23.06.1774
Дочь: Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Анастасия Васильевна
Смерть
1803