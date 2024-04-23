Фрол Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.08.1770
Дата смерти1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1770
Отец: Василий Кузьмич
Мать: Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Христина Архиповна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1799
Сын: Терентий Фролович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1802
Сын: Антон Фролович
Мать ребёнка: Христина Архиповна
Рождение ребёнка
25.11.1804
Дочь: Екатерина Фроловна
Мать ребёнка: Христина Архиповна
Смерть
1808
Рождение ребёнка
1810
Сын: Гавриил Фролович
Мать ребёнка: не указана