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Фрол Васильевич

Место рождения

Карпово, Нелидовский, Тверская область

Дата рождения

15.08.1770

Дата смерти

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1770

Отец: Василий Кузьмич

Мать: Анастасия Васильевна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Христина Архиповна

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Терентий Фролович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
03.08.1802

Сын: Антон Фролович

Мать ребёнка: Христина Архиповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
25.11.1804

Дочь: Екатерина Фроловна

Мать ребёнка: Христина Архиповна

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1808
Рождение ребёнка
1810

Сын: Гавриил Фролович

Мать ребёнка: не указана

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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