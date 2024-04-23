Мария Парамоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьма Семёнович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1715
Сын: Матвей Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
1718
Сын: Иосиф Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
1721
Сын: Давыд Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
1723
Сын: Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
1727
Сын: Самуил Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Ефим Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Семёнович
Рождение ребёнка
1738
Сын: Василий Кузьмич
Отец ребёнка: Кузьма Семёнович