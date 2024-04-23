Мария Парамоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Парамоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1684 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьма Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1715

Сын: Матвей Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1718

Сын: Иосиф Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1721

Сын: Давыд Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1723

Сын: Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1727

Сын: Самуил Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Ефим Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Василий Кузьмич

Отец ребёнка: Кузьма Семёнович

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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