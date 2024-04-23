Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

1804

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
1753

Муж: Василий Кузьмич

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Кузьмич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1770

Сын: Фрол Васильевич

Отец ребёнка: Василий Кузьмич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
23.06.1774

Дочь: Агрипина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Кузьмич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Смерть
1804

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