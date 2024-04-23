Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смерти1804
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1753
Муж: Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
15.08.1770
Сын: Фрол Васильевич
Отец ребёнка: Василий Кузьмич
Рождение ребёнка
23.06.1774
Дочь: Агрипина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Кузьмич
Смерть
1804