Александра Андреева
Место рождениясельцо Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1850
Муж: Иван (Филиппов)
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Работа или профессия
1850
дворовая девка
Рождение ребёнка
23.02.1852
Сын: Алексей Иванов
Отец ребёнка: Иван (Филиппов)
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1853
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Иван (Филиппов)
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1856
Сын: Иван ст
Отец ребёнка: Иван (Филиппов)
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1857
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Иван (Филиппов)
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1859
Сын: Иван Иванов
Отец ребёнка: Иван (Филиппов)
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно