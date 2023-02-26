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Иван (Филиппов)

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Место рождения

сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1850

Жена: Александра Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1852

Сын: Алексей Иванов

Мать ребёнка: Александра Андреева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1853

Сын: Николай Иванов

Мать ребёнка: Александра Андреева

сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1856

Сын: Иван ст

Мать ребёнка: Александра Андреева

сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1857

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Александра Андреева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1859

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Александра Андреева

д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
дворовой человек
Смерть
Неизвестно
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