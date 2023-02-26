Иван (Филиппов)
Место рождениясельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
05.02.1850
Жена: Александра Андреева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.02.1852
Сын: Алексей Иванов
Мать ребёнка: Александра Андреева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.11.1853
Сын: Николай Иванов
Мать ребёнка: Александра Андреева
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.01.1856
Сын: Иван ст
Мать ребёнка: Александра Андреева
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.11.1857
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Александра Андреева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
15.11.1859
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Александра Андреева
д.Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Работа или профессия
Неизвестно
дворовой человек
Смерть
Неизвестно