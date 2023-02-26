Иван ст
Место рождениясельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения27.01.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1856
Отец: Иван (Филиппов)
Мать: Александра Андреева
сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Марина Иванова
Мать ребёнка: не указана
сельцо Заики Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно