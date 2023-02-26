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Иван ст

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Место рождения

сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

27.01.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1856

Отец: Иван (Филиппов)

Мать: Александра Андреева

сельцо Заики Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Марина Иванова

Мать ребёнка: не указана

сельцо Заики Дубровской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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