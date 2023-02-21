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Спасский Архип

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1792 по 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1792 по 1793

Отец: Спасский Иван

Мать: Матрона

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Ильинский Василий

Мать ребёнка: Спасская Ирина

Рождение ребёнка
С 1830 по 1831

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Спасская Ирина

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Худяковская Клеопатра

Мать ребёнка: Спасская Ирина

Рождение ребёнка
С 1839 по 1840

Сын: Спасский Пётр

Мать ребёнка: Спасская Ирина

Смерть
Неизвестно
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