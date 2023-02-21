Спасский Архип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1792 по 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1792 по 1793
Отец: Спасский Иван
Мать: Матрона
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Ильинский Василий
Мать ребёнка: Спасская Ирина
Рождение ребёнка
С 1830 по 1831
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Спасская Ирина
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Худяковская Клеопатра
Мать ребёнка: Спасская Ирина
Рождение ребёнка
С 1839 по 1840
Сын: Спасский Пётр
Мать ребёнка: Спасская Ирина
Смерть
Неизвестно