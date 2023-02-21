Спасская (Ильинская) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спасская (Ильинская) Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1795 по 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1771 и 1772 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1795 по 1796

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Ильинский Василий

Отец ребёнка: Спасский Архип

Рождение ребёнка
С 1830 по 1831

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Спасский Архип

Рождение ребёнка
1832

Дочь: Худяковская Клеопатра

Отец ребёнка: Спасский Архип

Рождение ребёнка
С 1839 по 1840

Сын: Спасский Пётр

Отец ребёнка: Спасский Архип

Смерть
Неизвестно
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