Спасская (Ильинская) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1795 по 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1795 по 1796
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Ильинский Василий
Отец ребёнка: Спасский Архип
Рождение ребёнка
С 1830 по 1831
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Спасский Архип
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Худяковская Клеопатра
Отец ребёнка: Спасский Архип
Рождение ребёнка
С 1839 по 1840
Сын: Спасский Пётр
Отец ребёнка: Спасский Архип
Смерть
Неизвестно