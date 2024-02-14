село Большая Ельня, Кстовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019) — Familio

Большая Ельня

Кстовский муниципальный район, Нижегородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Нижегородской области

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд
67Ельня большая, с. каз.при рч. Рахме и озз. Лебедином, Гириковом и др.1518103262304Церковь православная 1. Сельское управление.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Ельнинская волость
41. Ельня, село бывшее государственное, при речке Равше, дворов 127, жителей 640, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, школа, 2 вод. и Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Ельнинская волость
село Ельня10110626161505445049839433100

Список населённых мест Нижегородской губернии 1916 года

НазваниеЧисло жителейОт уездного города верстОт становой квартирыОт волостного правления верст
Нижегородский уезд, Ельнинская волость
с. Б.-Ельня12051515

Список населённых мест Нижегородской губернии 1925 года

НазваниеСельсоветНаселенияПочтовый адресВерст от сельсоветаВерст от волостного центраВерст от уездного центраВерст от губернского центра
Нижегородская губерния, Нижегородский уезд, Печерская волость
Ельня-Бол. село111Бол.-Ельнин. 1506Кстово1515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Нижегородская область, Кстовский район
17584Большая Ельнясело56°13'44°06'O-38-137

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Нижегородская область, Кстовский муниципальный район, Сельское поселение Большеельнинский сельсовет
22637416106с Большая Ельнясело

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