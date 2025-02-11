(Анисимова) Пелагея Михайлова 04.10.1845 — найти родственников по фамилии на Familio

(Анисимова) Пелагея Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 04.10.1845, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Марья Самсоновна1810 г.р.
Отец
Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов1805 г.р.
Супруги
Никита Родионов22.05.1848 г.р.
Дети
Леонтий Никитин16.06.1870 г.р.
Демьян Никитич30.06.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1845

Отец: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов

Мать: Марья Самсоновна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
31.01.1869

Муж: Никита Родионов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.06.1870

Сын: Леонтий Никитин

Отец ребёнка: Никита Родионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
30.06.1873

Сын: Демьян Никитич

Отец ребёнка: Никита Родионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
22.07.1876

Сын: Евдоким Никитин

Отец ребёнка: Никита Родионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
19.03.1879

Дочь: Матрёна Никитина

Отец ребёнка: Никита Родионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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