(Анисимова) Пелагея Михайлова
женский, родилась 04.10.1845, Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьМарья Самсоновна1810 г.р.
ОтецМихаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов1805 г.р.
Супруги
Никита Родионов22.05.1848 г.р.
Дети
Леонтий Никитин16.06.1870 г.р.
Демьян Никитич30.06.1873 г.р.Показать еще 2
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Место
Комментарий
Рождение
04.10.1845
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1869
Муж: Никита Родионов
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.06.1870
Сын: Леонтий Никитин
Отец ребёнка: Никита Родионов
Рождение ребёнка
30.06.1873
Сын: Демьян Никитич
Отец ребёнка: Никита Родионов
Рождение ребёнка
22.07.1876
Сын: Евдоким Никитин
Отец ребёнка: Никита Родионов
Рождение ребёнка
19.03.1879
Дочь: Матрёна Никитина
Отец ребёнка: Никита Родионов
Смерть
Неизвестно