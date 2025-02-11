Евдоким Никитин
мужской, родился 22.07.1876, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать(Анисимова) Пелагея Михайлова04.10.1845 г.р.
ОтецНикита Родионов22.05.1848 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1876
Отец: Никита Родионов
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Крещение
22.07.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно