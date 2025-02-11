Евдоким Никитин 22.07.1876 — найти родственников по фамилии на Familio

Евдоким Никитин

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 22.07.1876, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
(Анисимова) Пелагея Михайлова04.10.1845 г.р.
Отец
Никита Родионов22.05.1848 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.07.1876

Отец: Никита Родионов

Мать: (Анисимова) Пелагея Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Крещение
22.07.1876
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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