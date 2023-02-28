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Никита Родионов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

22.05.1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1848

Отец: Родион Платонович

Мать: Марья Филипова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
31.01.1869

Жена: Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
16.06.1870

Сын: Леонтий Никитин

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
30.06.1873

Сын: Демьян Никитич

Мать ребёнка: Пелагея Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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