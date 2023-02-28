Никита Родионов
Место рождения
Дата рождения22.05.1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1848
Отец: Родион Платонович
Мать: Марья Филипова
Место жительства
01.04.1858
Бракосочетание
31.01.1869
Жена: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
16.06.1870
Сын: Леонтий Никитин
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
30.06.1873
Сын: Демьян Никитич
Мать ребёнка: Пелагея Михайлова
Смерть
Неизвестно