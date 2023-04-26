Марья Филипова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.05.1848
Сын: Никита Родионов
Отец ребёнка: Родион Платонович
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Матрена (Макрина) Родионовна
Отец ребёнка: Родион Платонович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Дарья Родионова
Отец ребёнка: Родион Платонович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Степан Родионов
Отец ребёнка: Родион Платонович
Место жительства
01.04.1858
Рождение ребёнка
28.12.1859
Сын: Гордей Родионов
Отец ребёнка: Родион Платонович
Рождение ребёнка
13.09.1861
Дочь: Любовь Родионова
Отец ребёнка: Родион Платонович
Рождение ребёнка
06.05.1864
Дочь: Ирина Родионова
Отец ребёнка: Родион Платонович
Рождение ребёнка
17.10.1866
Дочь: Прасковья Родионова
Отец ребёнка: Родион Платонович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Родион Платонович
Смерть
Неизвестно