Марья Филипова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Филипова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1831 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.05.1848

Сын: Никита Родионов

Отец ребёнка: Родион Платонович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Матрена (Макрина) Родионовна

Отец ребёнка: Родион Платонович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Дарья Родионова

Отец ребёнка: Родион Платонович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1857

Сын: Степан Родионов

Отец ребёнка: Родион Платонович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
01.04.1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.12.1859

Сын: Гордей Родионов

Отец ребёнка: Родион Платонович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.09.1861

Дочь: Любовь Родионова

Отец ребёнка: Родион Платонович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.05.1864

Дочь: Ирина Родионова

Отец ребёнка: Родион Платонович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.10.1866

Дочь: Прасковья Родионова

Отец ребёнка: Родион Платонович

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Родион Платонович

Смерть
Неизвестно
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