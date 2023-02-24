Михаил Анисимов Николай Анисимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Анисимов Николай Анисимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

02.04.1847

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Анисим Андреев

Мать: Афимья Ефимия

Рождение ребёнка
1827

Сын: Анисимов Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Марья Самсоновна

Рождение ребёнка
02.04.1831

Дочь: Марья Николаевна

Мать ребёнка: Марья Самсоновна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Марья Самсоновна

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Алена Николаевна

Мать ребёнка: Марья Самсоновна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марья Николаевна

Мать ребёнка: Марья Самсоновна

Рождение ребёнка
1842

Сын: Анисимов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Марья Самсоновна

Рождение ребёнка
04.10.1845

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Марья Самсоновна

Смерть
02.04.1847
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