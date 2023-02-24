Михаил Анисимов Николай Анисимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти02.04.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Анисим Андреев
Мать: Афимья Ефимия
Рождение ребёнка
1827
Сын: Анисимов Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Марья Самсоновна
Рождение ребёнка
02.04.1831
Дочь: Марья Николаевна
Мать ребёнка: Марья Самсоновна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Марья Самсоновна
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Алена Николаевна
Мать ребёнка: Марья Самсоновна
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марья Николаевна
Мать ребёнка: Марья Самсоновна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Анисимов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Марья Самсоновна
Рождение ребёнка
04.10.1845
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Марья Самсоновна
Смерть
02.04.1847