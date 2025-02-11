Марья Самсоновна 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Марья Самсоновна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1810

умерла Неизвестно

Дети
Анисимов Александр Николаевич19.11.1827 г.р.
Анисимов Алексей Михайлович/ Николаевич1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.11.1827

Сын: Анисимов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов

Рождение ребёнка
1828

Сын: Анисимов Алексей Михайлович/ Николаевич

Отец ребёнка: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
02.04.1831

Дочь: (Анисимова) Марья Николаевна

Отец ребёнка: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Алена Николаевна

Отец ребёнка: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марья Николаевна

Отец ребёнка: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1842

Сын: Анисимов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.10.1845

Дочь: (Анисимова) Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

38

Место жительства
1858
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

35

Смерть
Неизвестно

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