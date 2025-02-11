Марья Самсоновна
женский, родилась 1810
умерла Неизвестно
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Анисимов Алексей Михайлович/ Николаевич
Отец ребёнка: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов
Дочь: (Анисимова) Марья Николаевна
Отец ребёнка: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов
Дочь: Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов
Дочь: Алена Николаевна
Отец ребёнка: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов
Дочь: Марья Николаевна
Отец ребёнка: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов
Сын: Анисимов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов
Дочь: (Анисимова) Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Михаил Анисимов Николай Николай/ Михаил Анисимов