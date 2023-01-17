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Юртаев Яков Родионов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Юртаев Родион Прокофьев

Мать: Анна Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1868

Сын: Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Ефросинья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1870

Сын: Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Ефросинья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1872

Сын: Фома Яковлев

Мать ребёнка: Ефросинья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1874

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Ефросинья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Ефросинья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Ефросинья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефросинья Васильева

Смерть
Неизвестно
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