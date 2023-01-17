Юртаев Яков Родионов
Место рождения
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: Юртаев Родион Прокофьев
Мать: Анна Егорова
Рождение ребёнка
11.03.1868
Сын: Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
25.05.1870
Сын: Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
06.10.1872
Сын: Фома Яковлев
Мать ребёнка: Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
16.07.1874
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Ефросинья Васильева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Ефросинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефросинья Васильева
Смерть
Неизвестно