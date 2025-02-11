Юртаев Яков Родионов
мужской, родился 1847, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецЮртаев Родион Прокофьев1823 г.р.
МатьЮртаева Анна Егорова1825 г.р.
Супруги
Ефимия Васильева1846 г.р.
Дети
Алексей Яковлевич11.03.1868 г.р.
Георгий Яковлевич25.05.1870 г.р.Показать еще 5
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Рождение
1847
Отец: Юртаев Родион Прокофьев
Мать: Юртаева Анна Егорова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Яковлева
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
27.10.1865
Жена: Ефимия Васильева
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.03.1868
Сын: Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
25.05.1870
Сын: Георгий Яковлевич
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
06.10.1872
Сын: Фома Яковлев
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
16.07.1874
Дочь: Мария Яковлева
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
15.07.1878
Дочь: (Юртаева) Марина Яковлевна
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Рождение ребёнка
24.12.1879
Дочь: Евгения Яковлева
Мать ребёнка: Ефимия Васильева
Смерть
Неизвестно