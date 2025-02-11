Юртаев Яков Родионов 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Юртаев Яков Родионов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1847, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Юртаев Родион Прокофьев1823 г.р.
Мать
Юртаева Анна Егорова1825 г.р.
Супруги
Ефимия Васильева1846 г.р.
Дети
Алексей Яковлевич11.03.1868 г.р.
Георгий Яковлевич25.05.1870 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Юртаев Родион Прокофьев

Мать: Юртаева Анна Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Яковлева

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

60

Место жительства
1858
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

49

Бракосочетание
27.10.1865

Жена: Ефимия Васильева

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.03.1868

Сын: Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
25.05.1870

Сын: Георгий Яковлевич

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
06.10.1872

Сын: Фома Яковлев

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
16.07.1874

Дочь: Мария Яковлева

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
15.07.1878

Дочь: (Юртаева) Марина Яковлевна

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
24.12.1879

Дочь: Евгения Яковлева

Мать ребёнка: Ефимия Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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