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Юртаев Родион Прокофьев

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Юртаев Прокофий Антонов

Мать: Елена (Алена) Максимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Сын: Юртаев Яков Родионов

Мать ребёнка: Анна Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Варлам Родионович

Мать ребёнка: Анна Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Иван Родионович

Мать ребёнка: Анна Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1857

Дочь: Марина (в крещ. - Мария)

Мать ребёнка: Анна Егорова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1858
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