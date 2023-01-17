Юртаев Родион Прокофьев
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Юртаев Прокофий Антонов
Мать: Елена (Алена) Максимова
Рождение ребёнка
1847
Сын: Юртаев Яков Родионов
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Варлам Родионович
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иван Родионович
Мать ребёнка: Анна Егорова
Рождение ребёнка
04.04.1857
Дочь: Марина (в крещ. - Мария)
Мать ребёнка: Анна Егорова
Смерть
После 1858