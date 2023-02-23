Анна Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Егорова

Анна Егорова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1847

Сын: Юртаев Яков Родионов

Отец ребёнка: Юртаев Родион Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Варлам Родионович

Отец ребёнка: Юртаев Родион Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Иван Родионович

Отец ребёнка: Юртаев Родион Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.04.1857

Дочь: Марина (в крещ. - Мария)

Отец ребёнка: Юртаев Родион Прокофьев

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close