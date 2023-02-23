Анна Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1847
Сын: Юртаев Яков Родионов
Отец ребёнка: Юртаев Родион Прокофьев
Рождение ребёнка
1850
Сын: Варлам Родионович
Отец ребёнка: Юртаев Родион Прокофьев
Рождение ребёнка
1853
Сын: Иван Родионович
Отец ребёнка: Юртаев Родион Прокофьев
Рождение ребёнка
04.04.1857
Дочь: Марина (в крещ. - Мария)
Отец ребёнка: Юртаев Родион Прокофьев
Смерть
Неизвестно