Фома Яковлев 06.10.1872 — найти родственников по фамилии на Familio

Фома Яковлев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 06.10.1872, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 20.08.1873, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
Ефимия Васильева1846 г.р.
Отец
Юртаев Яков Родионов1847 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1872

Отец: Юртаев Яков Родионов

Мать: Ефимия Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
20.08.1873
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Причина смерти: натурально

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