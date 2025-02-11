Фома Яковлев
мужской, родился 06.10.1872, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 20.08.1873, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
МатьЕфимия Васильева1846 г.р.
ОтецЮртаев Яков Родионов1847 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.10.1872
Отец: Юртаев Яков Родионов
Мать: Ефимия Васильева
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
20.08.1873
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область