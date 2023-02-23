Ефросинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.03.1868
Сын: Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Юртаев Яков Родионов
Рождение ребёнка
25.05.1870
Сын: Георгий Яковлевич
Отец ребёнка: Юртаев Яков Родионов
Рождение ребёнка
06.10.1872
Сын: Фома Яковлев
Отец ребёнка: Юртаев Яков Родионов
Рождение ребёнка
16.07.1874
Дочь: Мария Яковлева
Отец ребёнка: Юртаев Яков Родионов
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Марина Яковлевна
Отец ребёнка: Юртаев Яков Родионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Яковлева
Отец ребёнка: Юртаев Яков Родионов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юртаев Яков Родионов
Смерть
Неизвестно