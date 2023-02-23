Ефросинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефросинья Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1868

Сын: Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Юртаев Яков Родионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1870

Сын: Георгий Яковлевич

Отец ребёнка: Юртаев Яков Родионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
06.10.1872

Сын: Фома Яковлев

Отец ребёнка: Юртаев Яков Родионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
16.07.1874

Дочь: Мария Яковлева

Отец ребёнка: Юртаев Яков Родионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Марина Яковлевна

Отец ребёнка: Юртаев Яков Родионов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Яковлева

Отец ребёнка: Юртаев Яков Родионов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юртаев Яков Родионов

Смерть
Неизвестно
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