Василий Лукьянов До 1828 — найти родственников по фамилии на Familio

Василий Лукьянов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился До 1828, Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Дети
Ефимия Васильева1846 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Ефимия Васильева

Мать ребёнка: не указана

Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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