Василий Лукьянов
мужской, родился До 1828, Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Дети
Ефимия Васильева1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Ефимия Васильева
Мать ребёнка: не указана
Андреевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно