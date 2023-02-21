Целиков Пётр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целиков Пётр Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1838 г.р.

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Сын: Целиков Александр Петрович

Мать ребёнка: Целикова Марья Ивановна

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение вычислено по данным "Переписные листы населения и хозяйств Норской волости". ГКУ ЯО ГАЯО Ф642 О3 Д1479 СТР138.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целикова Марья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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