Целиков Пётр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Сын: Целиков Александр Петрович
Мать ребёнка: Целикова Марья Ивановна
Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение вычислено по данным "Переписные листы населения и хозяйств Норской волости". ГКУ ЯО ГАЯО Ф642 О3 Д1479 СТР138.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Целикова Марья Ивановна
Смерть
Неизвестно