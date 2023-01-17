Целикова Марья Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1838
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1866
Сын: Целиков Александр Петрович
Отец ребёнка: Целиков Пётр Алексеевич
Рождение вычислено по данным "Переписные листы населения и хозяйств Норской волости". ГКУ ЯО ГАЯО Ф642 О3 Д1479 СТР138.
Бракосочетание
Неизвестно