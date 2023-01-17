Целикова Марья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Целикова Марья Ивановна

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Место рождения

Норское, Норская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

Вычислено 1838

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1866

Сын: Целиков Александр Петрович

Отец ребёнка: Целиков Пётр Алексеевич

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение вычислено по данным "Переписные листы населения и хозяйств Норской волости". ГКУ ЯО ГАЯО Ф642 О3 Д1479 СТР138.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Целиков Пётр Алексеевич

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