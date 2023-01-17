Целиков Александр Петрович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866
Отец: Целиков Пётр Алексеевич
Мать: Целикова Марья Ивановна
Рождение вычислено по данным "Переписные листы населения и хозяйств Норской волости". ГКУ ЯО ГАЯО Ф642 О3 Д1479 СТР138.
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Целикова Елизавета Александровна
Мать ребёнка: Целикова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
07.10.1905
Сын: Целиков Сергей Александрович
Мать ребёнка: Целикова Анна Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Букина Мария Александровна
Мать ребёнка: Целикова Анна Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Целикова Анна Антоновна
Смерть
Неизвестно