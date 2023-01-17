Целиков Александр Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦеликов Александр Петрович

Целиков Александр Петрович

avatar

Место рождения

Норское, Норская волость, Ярославский уезд

Дата рождения

Вычислено 1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1866

Отец: Целиков Пётр Алексеевич

Мать: Целикова Марья Ивановна

Норское, Норская волость, Ярославский уезд
Рождение вычислено по данным "Переписные листы населения и хозяйств Норской волости". ГКУ ЯО ГАЯО Ф642 О3 Д1479 СТР138.
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Целикова Елизавета Александровна

Мать ребёнка: Целикова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
07.10.1905

Сын: Целиков Сергей Александрович

Мать ребёнка: Целикова Анна Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Букина Мария Александровна

Мать ребёнка: Целикова Анна Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Целикова Анна Антоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close