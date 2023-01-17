Норское
Норская волость, Ярославский уезд (на 1901)
- Статус
- часть существующего населённого пункта
- Тип
- село
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
- ЛюдиЛюди
- ИсточникиИсточники
- ПриходыПриходы
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
576Норское, с. вл.при р. Волге и колодцах.1525112414492Церковь православная 1.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
592. Норское, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 49, жителей 269, волостное правление (уездный город в 15 верстах), 3 церкви православные, 2 лавки, еженед. Показать все
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
с. Норское III. Голохвастовское общество1039196XIV—75, XV—52Норско-Сельский приходПоказать скан