село Норское, село Норское, Норская волость, Ярославский уезд (на 1901) — Familio

Норское

Норская волость, Ярославский уезд (на 1901)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ярославский уезд
576Норское, с. вл.при р. Волге и колодцах.1525112414492Церковь православная 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Норская волость
592. Норское, село бывшее владельческое, при реке Волге, дворов 49, жителей 269, волостное правление (уездный город в 15 верстах), 3 церкви православные, 2 лавки, еженед. Показать все

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ярославский уезд, Норская волость
с. Норское III. Голохвастовское общество1039196XIV—75, XV—52Норско-Сельский приход
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