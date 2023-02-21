Николаев Иван Гаврилович
Место рожденияс. Русская Цильна Ульяновской области
Дата рождения27.08.1907
Дата смерти22.06.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1907
Отец: Николаев Гаврила
Мать: Николаева Марина
с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
06.11.1931
Сын: Николаев Алексей Иванович
Мать ребёнка: Николаева Мария Захаровна
с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
27.09.1940
Мать ребёнка: Николаева Мария Захаровна
с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
27.09.1940
Дочь: Коннова Прасковья Ивановна
Мать ребёнка: Николаева Мария Захаровна
с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
17.07.1948
Дочь: Логинова Лидия
Мать ребёнка: Николаева Мария Захаровна
Россия
Рождение ребёнка
29.04.1954
Сын: Николаев Александр Иванович
Мать ребёнка: Николаева Мария Захаровна
с. Русская Цильна Ульяновской области
Смерть
22.06.1993
г. Ульяновск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ишеевское городское кладбище г. Ульяновска