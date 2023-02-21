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Николаев Иван Гаврилович

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Место рождения

с. Русская Цильна Ульяновской области

Дата рождения

27.08.1907

Дата смерти

22.06.1993

Пол

Мужской

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1907

Отец: Николаев Гаврила

Мать: Николаева Марина

с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
06.11.1931

Сын: Николаев Алексей Иванович

Мать ребёнка: Николаева Мария Захаровна

с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
27.09.1940

Сын: Николаев Михаил Иванович

Мать ребёнка: Николаева Мария Захаровна

с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
27.09.1940

Дочь: Коннова Прасковья Ивановна

Мать ребёнка: Николаева Мария Захаровна

с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
17.07.1948

Дочь: Логинова Лидия

Мать ребёнка: Николаева Мария Захаровна

Россия
Рождение ребёнка
29.04.1954

Сын: Николаев Александр Иванович

Мать ребёнка: Николаева Мария Захаровна

с. Русская Цильна Ульяновской области
Смерть
22.06.1993
г. Ульяновск
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ишеевское городское кладбище г. Ульяновска
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