Николаева Марина
Место рожденияс. Русская Цильна Ульяновской области
Дата рождения1860
Дата смерти1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
08.02.1899
Дочь: Баймешева Прасковья Гавриловна
Отец ребёнка: Николаев Гаврила
Рождение ребёнка
27.08.1907
Отец ребёнка: Николаев Гаврила
с. Русская Цильна Ульяновской области
Смерть
1935
с. Русская Цильна Ульяновской области