Николаева Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаева Марина

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Место рождения

с. Русская Цильна Ульяновской области

Дата рождения

1860

Дата смерти

1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
08.02.1899

Дочь: Баймешева Прасковья Гавриловна

Отец ребёнка: Николаев Гаврила

Рождение ребёнка
27.08.1907

Сын: Николаев Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Николаев Гаврила

с. Русская Цильна Ульяновской области
Смерть
1935
с. Русская Цильна Ульяновской области
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