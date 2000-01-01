Николаев Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Гаврила

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Место рождения

с. Русская Цильна Ульяновской области

Дата рождения

1860

Дата смерти

1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
08.02.1899

Дочь: Баймешева Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Николаева Марина

Рождение ребёнка
27.08.1907

Сын: Николаев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Николаева Марина

с. Русская Цильна Ульяновской области
Смерть
1921
с. Русская Цильна Ульяновской области
Причина смерти: голод
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