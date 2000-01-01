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Николаева Мария Захаровна

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Место рождения

с. Русская Цильна Ульяновской области

Дата рождения

23.04.1910

Дата смерти

13.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1910

Отец: Акимов Захар

Мать: Акимова Варвара

с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
06.11.1931

Сын: Николаев Алексей Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван Гаврилович

с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
27.09.1940

Дочь: Коннова Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Николаев Иван Гаврилович

с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
27.09.1940

Сын: Николаев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван Гаврилович

с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
17.07.1948

Дочь: Логинова Лидия

Отец ребёнка: Николаев Иван Гаврилович

Россия
Рождение ребёнка
29.04.1954

Сын: Николаев Александр Иванович

Отец ребёнка: Николаев Иван Гаврилович

с. Русская Цильна Ульяновской области
Смерть
13.02.1987
г. Ульяновск
Похороны
Неизвестно
Ишеевское городское кладбище г. Ульяновска
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