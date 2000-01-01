Николаева Мария Захаровна
Место рожденияс. Русская Цильна Ульяновской области
Дата рождения23.04.1910
Дата смерти13.02.1987
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1910
Отец: Акимов Захар
Мать: Акимова Варвара
с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
06.11.1931
Сын: Николаев Алексей Иванович
Отец ребёнка: Николаев Иван Гаврилович
с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
27.09.1940
Дочь: Коннова Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Николаев Иван Гаврилович
с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
27.09.1940
Отец ребёнка: Николаев Иван Гаврилович
с. Русская Цильна Ульяновской области
Рождение ребёнка
17.07.1948
Дочь: Логинова Лидия
Отец ребёнка: Николаев Иван Гаврилович
Россия
Рождение ребёнка
29.04.1954
Сын: Николаев Александр Иванович
Отец ребёнка: Николаев Иван Гаврилович
с. Русская Цильна Ульяновской области
Смерть
13.02.1987
г. Ульяновск
Похороны
Неизвестно
Ишеевское городское кладбище г. Ульяновска