Исаков Иван Маркович
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Исаков Марко
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Мать ребёнка: Исакова (Ушакова) Устинья Ермолаевна
Рождение ребёнка
05.07.1763
Мать ребёнка: Исакова (Ушакова) Устинья Ермолаевна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Исакова Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Исакова) Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Исакова Ульяна Васильевна
Смерть
1792