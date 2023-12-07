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Исаков Иван Маркович

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Сибирский край

Дата рождения

1720

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Исаков Марко

Мать: Исакова (Грицких) Евдокия Борисовна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Ульяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова (Ушакова) Устинья Ермолаевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1751

Сын: Исаков Никита Иванович

Мать ребёнка: Исакова (Ушакова) Устинья Ермолаевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
05.07.1763

Сын: Исаков Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Исакова (Ушакова) Устинья Ермолаевна

Рождение ребёнка
1783

Сын: Исаков Степан Иванович

Мать ребёнка: Исакова Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Исакова) Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Исакова Ульяна Васильевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
1792
Горбово, Киренский округ, Сибирский край

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