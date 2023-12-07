Исакова Ульяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаков Иван Маркович
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Исаков Иван Маркович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Исакова) Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Исаков Иван Маркович
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно