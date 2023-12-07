Исакова Ульяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова Ульяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1720 г.р.

Дети

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Иван Маркович

Рождение ребёнка
1783

Сын: Исаков Степан Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иван Маркович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Исакова) Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Исаков Иван Маркович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно

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