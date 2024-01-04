Исакова (Грицких) Евдокия Борисовна
Место рождения
Дата рождения1693
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Грицких Борис Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Исаков Петр Маркович
Отец ребёнка: Исаков Марко
Рождение ребёнка
1720
Сын: Исаков Иван Маркович
Отец ребёнка: Исаков Марко
Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Исаков Марко
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаков Марко
Смерть
Неизвестно