Исакова (Грицких) Евдокия Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Грицких) Евдокия Борисовна

Место рождения

Чечуйск, Киренский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

1693

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Грицких Борис Григорьевич

Мать: не указана

Чечуйск, Киренский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1717

Сын: Исаков Петр Маркович

Отец ребёнка: Исаков Марко

Рождение ребёнка
1720

Сын: Исаков Иван Маркович

Отец ребёнка: Исаков Марко

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Матвей Маркович

Отец ребёнка: Исаков Марко

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Марко

Смерть
Неизвестно
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