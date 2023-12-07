Исаков Марко
Место рожденияНе указано
Дата рождения1692
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: Исаков Иван Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1717
Сын: Исаков Петр Маркович
Мать ребёнка: Исакова Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
1720
Сын: Исаков Иван Маркович
Мать ребёнка: Исакова Евдокия Борисовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Исакова Евдокия Борисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно