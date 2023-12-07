Исаков Марко — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаков Марко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1692

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: Исаков Иван Федорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1717

Сын: Исаков Петр Маркович

Мать ребёнка: Исакова Евдокия Борисовна

Рождение ребёнка
1720

Сын: Исаков Иван Маркович

Мать ребёнка: Исакова Евдокия Борисовна

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исаков Матвей Маркович

Мать ребёнка: Исакова Евдокия Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова Евдокия Борисовна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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