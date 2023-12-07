Грицких Борис Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грицких Григорий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грицких Афанасий Борисович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1670
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1689
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1693
Дочь: Исакова (Грицких) Евдокия Борисовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно