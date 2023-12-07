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Исаков Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.07.1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1763

Отец: Исаков Иван Маркович

Мать: Исакова (Ушакова) Устинья Ермолаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исакова (Рукавишникова) Ульяна Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Исакова) Татьяна Афанасьевна

Мать ребёнка: Исакова (Рукавишникова) Ульяна Андреевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
30.12.1788

Сын: Исаков Изот Иванович

Мать ребёнка: Исакова (Рукавишникова) Ульяна Андреевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Исакова) Ксения Афанасьевна

Мать ребёнка: Исакова (Рукавишникова) Ульяна Андреевна

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.10.1797

Дочь: (Исакова) Анастасия Афанасьевна

Мать ребёнка: Исакова (Рукавишникова) Ульяна Андреевна

Смерть
Неизвестно

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