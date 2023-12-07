Исаков Афанасий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.07.1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1763
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Исакова) Татьяна Афанасьевна
Мать ребёнка: Исакова (Рукавишникова) Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
30.12.1788
Сын: Исаков Изот Иванович
Мать ребёнка: Исакова (Рукавишникова) Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Исакова) Ксения Афанасьевна
Мать ребёнка: Исакова (Рукавишникова) Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
25.10.1797
Дочь: (Исакова) Анастасия Афанасьевна
Мать ребёнка: Исакова (Рукавишникова) Ульяна Андреевна
Смерть
Неизвестно