Исакова (Рукавишникова) Ульяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Рукавишникова) Ульяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Рукавишников Андрей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Исакова) Татьяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Исаков Афанасий Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
30.12.1788

Сын: Исаков Изот Иванович

Отец ребёнка: Исаков Афанасий Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
1795

Дочь: (Исакова) Ксения Афанасьевна

Отец ребёнка: Исаков Афанасий Иванович

Горбово, Киренский округ, Сибирский край
Рождение ребёнка
25.10.1797

Дочь: (Исакова) Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Исаков Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно

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