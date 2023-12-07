Исакова (Рукавишникова) Ульяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Рукавишников Андрей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Исакова) Татьяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Исаков Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
30.12.1788
Сын: Исаков Изот Иванович
Отец ребёнка: Исаков Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1795
Дочь: (Исакова) Ксения Афанасьевна
Отец ребёнка: Исаков Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
25.10.1797
Дочь: (Исакова) Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Исаков Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно