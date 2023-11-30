Исакова (Ушакова) Устинья Ермолаевна
Место рождения
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Ушаков Ермолай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Отец ребёнка: Исаков Иван Маркович
Рождение ребёнка
05.07.1763
Отец ребёнка: Исаков Иван Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Исаков Иван Маркович
Место жительства
Неизвестно
Берендилово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно