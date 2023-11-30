Исакова (Ушакова) Устинья Ермолаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исакова (Ушакова) Устинья Ермолаевна

Место рождения

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Ушаков Ермолай

Мать: не указана

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
1751

Сын: Исаков Никита Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иван Маркович

Горбово, Киренский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
05.07.1763

Сын: Исаков Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Исаков Иван Маркович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Исаков Иван Маркович

Место жительства
Неизвестно
Берендилово, Киренский округ, Иркутская губерния
Смерть
Неизвестно
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