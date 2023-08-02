Цыбульник Агрипина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбульник Агрипина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1891 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.08.1911

Сын: Цыбульник Петр Косьмин

Отец ребёнка: Цыбульник Косьма Максимович

ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-19,зап-46
Бракосочетание
До 1911

Муж: Цыбульник Косьма Максимович

Рождение ребёнка
30.09.1913

Дочь: Анна Косьмина

Отец ребёнка: Цыбульник Косьма Максимович

ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-139,зап-61
Смерть
Неизвестно
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