Цыбульник Агрипина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение ребёнка
24.08.1911
Отец ребёнка: Цыбульник Косьма Максимович
ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-19,зап-46
Бракосочетание
До 1911
Рождение ребёнка
30.09.1913
Дочь: Анна Косьмина
Отец ребёнка: Цыбульник Косьма Максимович
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-139,зап-61
Смерть
Неизвестно