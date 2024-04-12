Цыбульник Косьма Максимович
Место рождения
Дата рождения1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Рождение ребёнка
24.08.1911
Мать ребёнка: Цыбульник Агрипина Федоровна
ГАДО,Ф - 265-1-9,м/к-1911г.,лист-19,зап-46
Бракосочетание
До 1911
Рождение ребёнка
30.09.1913
Дочь: Анна Косьмина
Мать ребёнка: Цыбульник Агрипина Федоровна
ГАДО , Ф - 265-1-9, м/к-1913г.,лист-139,зап-61
Смерть
Неизвестно